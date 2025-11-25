Нацкешбек працює у штатному режимі — Мінекономіки

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 144 Коментарів: 1

Міністерство заявило, що не готувало документів про згортання програми

24 листопада Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України спростувало інформацію про припинення програми «Національний кешбек» у 2026 році. У відомстві повідомили, що програма триває і працює у звичайному режимі.

У Мінекономіки наголосили, що не готували і не розглядали жодних документів, які б передбачали згортання або обмеження Нацкешбеку. Пишуть, що цитовані журналістами зміни в нормативних актах стосуються технічного перерозподілу коштів. Це не рішення про скорочення фінансування та не впливає на саму програму.

Посадовці зазначили, що у разі будь-яких рішень, які можуть змінити роботу Нацкешбеку, громадськість поінформують завчасно.

Наразі триває підготовка до чергових виплат за вересень і жовтень, робота з учасниками програми та оновлення списків виробників.

Нагадаємо, 22 листопада уряд змінив перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни пояснили потребою синхронізувати її роботу з державною програмою «Зимова підтримка».

Гроші, накопичені на карті «Національного кешбеку», можна витратити на:

оплату комунальних послуг;

поштові послуги;

харчові продукти українського виробництва;

лікарські засоби та медичні вироби;

книги та іншу друковану продукцію;

благодійність — зокрема на донати для ЗСУ та інші доброчинні цілі.

Минулого року ці кошти можна було витрати й на послуги мобільного зв’язку, квитки на транспорт, відпочинок і розваги (театр, кіно, музеї), спорт, а також на придбання військових облігацій — цього року цю можливість виключили. Зняти готівку з цієї картки неможливо, як і переказати гроші на іншу картку. Розраховуватися можна як в офлайн магазинах, так і онлайн.

З 15 листопада розпочався прийом заявок у «Дії» на виплату коштів за програмою «Зимова підтримка», яка передбачає, що кожен українець може отримати одноразову допомогу в 1000 гривень. Гроші нараховуються на картку «Національний кешбек». З 23-го листопада почалися виплати за цією програмою.