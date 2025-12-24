Сьогодні останній день, коли можна подати заявку на «зимову тисячу»

Ще можна встигнути подати заяву на отримання «зимової підтримки»

Сьогодні, 24 грудня, останній день, коли можна подати заявку на отримання «зимової підтримки» у розмірі 1000 гривень. Виплата доступна всім українцям, які перебувають на території України (крім тимчасово окупованих територій). Батьки та законні представники можуть оформити допомогу і для дітей — «Дія» автоматично підтягне свідоцтво про народження. Про це нагадала пресслужба порталу «Дія».

З 15 листопада, коли почала діяти урядова програма «Зимова підтримка», заявки на отримання грошової допомоги у 1000 гривень подали понад 17,7 мільйона українців. А 13,7 мільйона громадян вже отримали гроші на свої картки.

— Встигніть оформити виплату від держави до 24 грудня включно , - закликають в «Дії».

Як подати заяву?

У застосунку «Дія» відкрийте « Сервіси » → « Зимова підтримка » → « Розпочати » .

Вкажіть, для кого оформлюєте виплату — для себе чи для дитини.

Якщо для дитини — у « Дії » автоматично підтягнеться свідоцтво про народження. Якщо ні — натисніть « Додайте свідоцтво » .

Далі оберіть картку « Національний кешбек » для зарахування коштів, перевірте її дані, поставте позначку «Я перебуваю на території України».

Після цього надішліть заяву — і чекайте на зарахування.

Зручно, швидко та без черг.

Отримані кошти можна використати до 30 червня 2026 року на оплату комунальних послуг, продуктів, ліків, придбання книг та друкованої продукції, поштові сервіси або задонатити Силам оборони.

Ті українці, які отримують пенсії та соцвиплати через «Укрпошту» або самостійно оформлювали заявку у її відділеннях, зможуть витратити «зимову тисячу» до кінця лютого 2026 року.

Перелік торгівельних мереж, де можна витратити кошти на продукти харчування, налічує 10: Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy), «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» та «Сімі». Всього — 1 780 магазинів, також можна робити покупки онлайн на маркетплейсі MAUDAU.

Програма «Зимова підтримка» почала діяти з 15 листопада 2025 року, і подати заявку на отримання грошової допомоги можуть усі громадяни.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». У рамках цієї програми по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.