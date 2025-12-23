Виплати «зимової тисячі» тривають — допомогу отримали вже 13,7 млн українців

На сьогодні вже 17,7 млн українців подали заявки на грошову допомогу від уряду – їх прийом завершується завтра, 24 грудня

У межах програми «Зимова підтримка» 1 000 грн допомоги вже отримали 13,7 млн українців, з них 658 тисяч — протягом останнього тижня. Це ті, хто подав заявки через застосунок «Дія». Станом на учора профінансовано всі заявки до 17 грудня включно. Водночас тривають виплати через «Укрпошту» — кошти поступово надходять за заявками, поданими протягом 15-30 листопада. Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.

Прийом заявок завершується завтра, 24 грудня 2025 року! Оформити допомогу можна онлайн через «Дію» або письмово у найближчому відділенні «Укрпошти» - таких точок по всій Україні налічується понад 26 тисяч. На сьогодні вже 17,7 млн українців подали заявки — через «Дію» 14 млн, а через «Укрпошту» 1,7 млн. Ще для майже 2 млн раніше виплата була сформована автоматично — це отримувачі пенсій або соціальних виплат через «Укрпошту».

Допомогу 1 000 грн можна витрачати на комунальні та поштові послуги, товари українського виробництва — ліки, книги, продукти харчування, а також на благодійність. Наразі українці розрахувалися карткою «Національний кешбек» на загальну суму понад 7 млрд грн. Найпопулярніші витрати — комунальні послуги, ліки та продовольчі товари.

Витратити кошти через картку «Національний кешбек» можна до 30 червня 2026 року. Ті українці, які отримують пенсії та соцвиплати через «Укрпошту» або самостійно оформлювали заявку у відділеннях, зможуть витратити «зимову тисячу» до кінця лютого 2026 року.

Перелік торгівельних мереж, де можна витратити кошти на продукти харчування, налічує 10: Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy), «Близенько», Auchan, SPAR, VARUS, Torba, «Сім23» та «Сімі». Всього — 1 780 магазинів, також можна робити покупки онлайн на маркетплейсі MAUDAU.

У пресслужбі Мінсоцполітики нагадали, що у межах «Зимової підтримки» понад 414 тисяч українців подали заяви на отримання додаткових 6 500 грн.

Програма «Зимова підтримка» почала діяти з 15 листопада 2025 року, і подати заявку на отримання грошової допомоги можуть усі громадяни.

Минулого року уряд також впроваджував програму щодо виплати 1000 грн кожному українцю, щоб «підтримати населення в зимовий період». У рамках цієї програми по тисячі гривень тоді отримали 14,4 млн українців, з них понад 3 мільйони дітей.