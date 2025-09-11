Українці платитимуть 5% податку з продажу товарів на цифрових платформах та надання послуг

Кабінет міністрів України 9 вересня зареєстрував у Верховній Раді два законопроєкти про податки з громадян, які займаються продажем товарів та послуг через інтернет. Відповідальність за сплату податків пропонують покласти на операторів цифрових платформ (OLX, «Розетка» тощо), а банки контролюватимуть доходи продавців

Учора на сайті Верховної Ради до карток законопроєктів № 14025 та № 14026 додали документи: текст проєктів законів, пояснювальні записки та порівнювальні таблиці, що дало можливість їх проаналізувати.

Що пропонує уряд

Перший законопроєкт № 14025 передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та закону «Про банки і банківську діяльність» щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи. Тобто, встановлює правила автоматичного обміну даними про доходи користувачів цифрових платформ.

А у другому — № 14026, пропонується внести змін до статті 50 Цивільного кодексу України щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Ці документи прокоментував представник уряду в парламенті Тарас Мельничук, який розповів про їх основні положення. Щодо законопроєкту № 14025 він пояснив, що він «спрямований на забезпечення запровадження в Україні міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи, задля гармонізації національного податкового законодавства з правом ЄС».

Передбачається, що оператори платформ будуть зобов’язані визначати продавців, які підпадають під звітність, перевіряти їхні дані та подавати до Державної податкової служби (ДПС) звіти про доходи таких користувачів.

У переліку видів діяльності, що підлягають звітуванню, зазначено продаж товарів та надання особистих послуг, оренду житлової та комерційної нерухомості, транспортних засобів, місць для паркування тощо.

Для фізичних осіб, які отримують дохід через цифрові платформи, законопроєкт вводить спеціальний податковий режим. Якщо користувач відповідає встановленим вимогам, він зможе сплачувати податок за ставкою 5%, а обов’язки податкового агента будуть покладені на операторів платформ.

Законопроєкт визначає спрощений порядок для дрібних продавців. Якщо протягом року фізична особа здійснить не більше трьох продажів на суму до 2000 євро, вона зможе користуватися власним банківським рахунком без відкриття окремого рахунку для підприємницької діяльності.

Крім того, зміни торкнуться банківської сфери. Фінустанови на запит ДПС будуть зобов’язані надавати дані про рух коштів на рахунках тих осіб, які користуються пільговим режимом оподаткування через цифрові платформи. Це має запобігти зловживанням та приховуванню доходів.

Пропонується також запровадити відповідальність для операторів платформ за порушення вимог щодо виявлення підзвітних продавців та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи.

Тарас Мельничук прокоментував основні положення і другого законопроєкту № 14026, який передбачає внесення змін до Цивільного кодексу України. Він унормовує те, що фізичні особи, які отримують дохід через цифрові платформи відповідно до нових податкових правил, не повинні реєструватися, як підприємці.

Це стосується діяльності, яка визначена як звітна за першим законопроєктом: продаж товарів, оренда нерухомості та транспортних засобів, надання особистих послуг тощо.

У пояснювальних записках до обох законопроєктів підкреслюється, що вони спрямовані на виконання міжнародних зобов’язань України як кандидата на членство в ЄС та учасника ОЕСР. Ці новації передбачають імплементацію положень директиви Ради ЄС 2021/514 та Модельних правил ОЕСР щодо звітності операторів цифрових платформ. А реалізація цих змін дозволить Україні приєднатися до міжнародної системи автоматичного обміну податковою інформацією та забезпечить більшу прозорість у сфері оподаткування.

