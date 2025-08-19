50 тисяч гривень при народженні дитини: Рада ухвалила новий закон

Верховна Рада ухвалила закон про підтримку сімей у період до та після народження дитини. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Документ підтримали 290 народних депутатів.

Одноразова виплата при народженні дитини зросте до 50 000 грн. Раніше сума становила 41 280 грн і виплачувалася частинами. Тепер її видаватимуть однією сумою.

«Пакунок малюка» залишиться, але стане гнучкішим: замовити його можна буде вже з 36-го тижня вагітності.

Допологова допомога — 7 000 грн щомісяця для вагітних жінок без страхового стажу.

Щомісячна допомога на дитину до 1 року — 7 000 грн для тих, хто залишається вдома доглядати за малюком.

«єЯсла»: компенсація батькам, які повертаються на роботу після року дитини. Виплата складатиме до 8 000 грн на дитсадок або держава сплачуватиме ЄСВ за того з батьків, хто залишився вдома.