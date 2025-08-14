Уряд готує програму підтримки для 6,6 млн українців

Уряд розробляє комплексну програму підтримки, яка охопить 238 громад у 10 областях України — це 6,6 млн людей, з них 3,7 млн належать до вразливих груп. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.
Додатково виділяють 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.
Будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.
Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.
Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.
Також уряд готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів, який передбачатиме спеціальні умови для бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення лікарень ліками та обладнанням, а також підвищення зарплат, пенсій і додаткові програми соціального захисту.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про запуск програми «єОселя» для внутрішньо переміщених осіб, яка дозволяє отримати іпотеку під пільгові умови.
