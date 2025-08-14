Уряд готує програму підтримки для 6,6 млн українців

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 71

Допомогу планують у сфері житла, безпеки, соціальної підтримки, бізнесу та охорони здоров’я

Уряд розробляє комплексну програму підтримки, яка охопить 238 громад у 10 областях України — це 6,6 млн людей, з них 3,7 млн належать до вразливих груп. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Програма базується на п’яти ключових напрямах:

Доступне житло

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Додатково виділяють 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Безпека

Будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка людей





19 400 грн на тверде паливо для кожного домогосподарства;

компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця;

підвищення оплати суспільно корисних робіт на 33%;

скасування адмінзборів та держмит при реєстрації бізнесу й майна;

безоплатне харчування учнів у прифронтових школах.





Підтримка бізнесу

Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Охорона здоров’я

Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.