Україна, Світ, Все про субсидії, Соціальний захист

Уряд готує програму підтримки для 6,6 млн українців

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 71

 Допомогу планують у сфері житла, безпеки, соціальної підтримки, бізнесу та охорони здоров’я

Уряд розробляє комплексну програму підтримки, яка охопить 238 громад у 10 областях України — це 6,6 млн людей, з них 3,7 млн належать до вразливих груп. Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Програма базується на п’яти ключових напрямах:

Доступне житло

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для ВПО та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту у перший рік.

Додатково виділяють 40 тис. грн на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Безпека

Будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка людей


  • 19 400 грн на тверде паливо для кожного домогосподарства;
  • компенсація 100 кВт електроенергії на людину щомісяця;
  • підвищення оплати суспільно корисних робіт на 33%;
  • скасування адмінзборів та держмит при реєстрації бізнесу й майна;
  • безоплатне харчування учнів у прифронтових школах.


Підтримка бізнесу

Аграрії отримають субсидію 1000 грн на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

Охорона здоров’я

Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Також уряд готує другий пакет підтримки прифронтових регіонів, який передбачатиме спеціальні умови для бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення лікарень ліками та обладнанням, а також підвищення зарплат, пенсій і додаткові програми соціального захисту.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про запуск програми «єОселя» для внутрішньо переміщених осіб, яка дозволяє отримати іпотеку під пільгові умови.


0
Автор: Руслана Горгола
єОселя субсидії Соціальна допомога
