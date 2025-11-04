ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Війна

Міноборони затвердило критерії важливості підприємств ОПК для економіки, що дають право бронювання 100% працівників

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 174

 

Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій

Міністерство оборони України затвердило критерії, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій у сфері ОПК, авіабудівній галузі та сфері космічної діяльності такими, що мають важливе значення для національної економіки. Оборонне відомство розпочало офіційний прийом документів від підприємств для визначення їхнього статусу. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Раніше ці функції виконувало Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Критерії, затверджені наказом Міноборони, зберігають чинний підхід до визначення таких підприємств. Для суб’єктів господарювання, які вже отримали статус підприємства, що має важливе значення для національної економіки та строк дії цього статусу не сплив, не потрібно здійснювати жодних додаткових дій.

Критерії, яким мають відповідати підприємства, що претендують на статус важливого значення для національної економіки у сфері ОПК та, відповідно, можуть отримати право на бронювання до 100% військовозобов’язаних працівників:

  • Виконання державного контракту (договору) у сфері оборони або участь у його виконанні на підставі договорів, у тому числі зовнішньоекономічних. Обсяг виробництва продукції оборонного призначення має становити понад 50% загального обсягу підприємства за останній звітний період.
  • Отримання державної фінансової підтримки у вигляді грантів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 8 березня 2024 року № 262 «Деякі питання забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони».
  • Виконання функцій уповноваженого суб’єкта управління об’єктами державної власності, який здійснює регулювання, контроль і координацію діяльності підприємств ОПК.

Підприємства, установи та організації у сфері ОПК, які не відповідають зазначеним вище критеріям, можуть отримати статус важливих для національної економіки у разі відповідності не менш ніж трьом із наступних вимог:

  • Виконання державних контрактів у сфері оборони.
  • Залучення до виконання оборонних замовлень за договорами, у тому числі зовнішньоекономічними.
  • Включення до електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів.
  • Участь у реалізації державних цільових програм у сферах авіабудування чи космічної діяльності.
  • Участь у реалізації програм розвитку оборонно-промислового комплексу, впровадженні нових технологій, розширенні виробничих потужностей.
  • Здійснення виробництва товарів, виконання робіт або надання послуг, що використовуються підприємствами ОПК для виготовлення продукції оборонного призначення.

У разі відповідності щонайменше двом обов’язковим критеріям постанови Кабміну від 27 січня 2023 року № 76 щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, такі підприємства, установи, організації можуть бути визначені критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, що дасть змогу бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників.

Бронювати чоловіків у розшуку ТЦК зможуть не всі критичні підприємства: хто отримає право

Нагадаємо, сьогодні ми писали, що тепер можна забронювати військовозобов’язаних чоловіків у розшуку ТЦК та без військового квитка — Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний законопроєкт. Нові правила стосуються насамперед працівників підприємств оборонно-промислового комплексу, які забезпечують критичні потреби держави.

Уряд дозволив бронювати 100% працівників підприємств, критично важливих для ЗСУ

30 травня Кабмін ухвалив зміни щодо порядку бронювання військовозобов’язаних. Підприємствам, які забезпечують обороноздатність країни, дозволили бронювати усіх своїх працівників — 100%.

Раніше ми писали, що 28 березня Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств критичної інфраструктури та підприємств оборонного промислового комплексу. Зокрема, підприємствам, які обслуговують об’єкти критичної інфраструктури сектору системи життєзабезпечення, дозволили бронювати 75% своїх працівників.

Автор: Віктор Крук
