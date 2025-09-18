На Полтавщині 21 ветеранський бізнес отримав гранти у межах програми «Варто РОБИти СВОЄ 2.0»

Найбільше переможців конкурсу — саме у Полтавській області

На Полтавщині 21 бізнес-ініціативу визначили переможцями у межах всеукраїнського конкурсу грантів для ветеранського бізнесу «Варто РОБИти СВОЄ 2.0». Про це повідомили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Відомо, що переможці отримають фінансову допомогу на розвиток ідеї — від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень, залежно від кошторису.

Гранти дозволять ветеранам та їхнім родинам започаткувати або масштабувати власні справи, створити нові робочі місця та сприяти розвитку економіки місцевих громад.

Тематика проєктів різноманітна:

агровиробництво, у тому числі облаштування теплиць і придбання техніки для фермерських господарств;

дерево- та металообробка, модернізація виробництв;

виготовлення та переробка харчових продуктів, зокрема крафтової продукції;

сервісні послуги — від побутових до сучасних сервісів із встановлення та обслуговування домофонів.

Загалом на конкурс подали 259 заявок. Серед них обрали 100 переможців із 20 регіонів.

Від початку своєї діяльності Український ветеранський фонд Мінветеранів вже підтримав понад 500 бізнес-ініціатив на загальну суму майже 629 мільйонів гривень.