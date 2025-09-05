ГО "Захист держави"
Бізнес/Робота, Освіта, Україна, Світ, Соціальний захист

Майже 20 тисяч українців цього року отримали ваучери на навчання: які професії обирають найчастіше

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 74

 

За ваучером можна підвищити кваліфікацію або пройти перепідготовку за однією зі 156 професій і спеціальностей

У Державній службі зайнятості повідомили про те, що 19 825 українців цього року вже отримали ваучери на навчання, щоб підвищити кваліфікацію та відкрити для себе нові кар’єрні перспективи.

За статистикою, серед тих, хто вже отримав ваучер, 70% — люди віком від 45 років. Ще 20% складають внутрішньо переміщені особи, 6% — люди з інвалідністю, а 3% — учасники бойових дій.

Медсестринство, психологія, кухар, соціальний робітник та водій автотранспортних засобів — це найпопулярніші професії/спеціальності, які цьогоріч українці обирали за ваучерами.

— За ваучером можна підвищити кваліфікацію або пройти перепідготовку за однією зі 156 професій і спеціальностей у закладах освіти з ліцензією Міністерства освіти та науки України.  Їх перелік оновлюється кожні три місяці на сайті відомства, — пояснили у Службі зайнятості.

Навчання доступне як у вищих навчальних закладах, так і в професійно-технічних, зокрема в восьми сучасних Центрах профтехосвіти, де застосовують сучасні освітні методики та акцент на практичні навички, потрібні на ринку праці.

Програма фінансується за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.  Компенсація на навчання складає 30 тисяч гривень. 

Щоб скористатися програмою, потрібно звернутись у будь-який центр зайнятості, подати заявку онлайн на сайті Державної служби зайнятості або через мобільний застосунок.  

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні. Ми також повідомляли, що Мінекономіки оновило перелік професій і спеціальностей для навчання за ваучером.

Раніше ми писали, що кожен учасник бойових дій має право здобути безоплатну освіту за допомогою ваучера на навчання. Ваучер дає можливість навчатися за 124 професіями або спеціальностями. Сума ваучера становить 30 200 грн. 

Автор: Віктор Крук
