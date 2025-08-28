Мінекономіки оновило перелік професій і спеціальностей для навчання за ваучером

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 54

Українці можуть обрати 156 напрямків, серед них — початкова освіта, демінер та агроінженерія

Міністерство економіки України розширило перелік професій і спеціальностей, за якими можна пройти навчання за ваучером. Тепер він включає 156 напрямків — 95 професій і 61 спеціальність. Про це йдеться на сайті відомства.

Після завершення навчання у додатку до диплома заклади освіти вказуватимуть спеціальності відповідно до українського переліку та їхні міжнародні аналоги.

Серед оновлених спеціальностей — «агроінженерія», яка передбачає застосування сучасної техніки, дронів та інших інновацій у сільському господарстві. Також додали напрями «початкова освіта», «інформаційна безпека та вимірювальні технології», «громадське здоров’я», «богослов’я».

У список професій уперше включили демінера — оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів. Це цивільна професія, яка з’явилася трохи більше року тому та пов’язана з гуманітарним розмінуванням.

За даними міністерства, у 2025 році ваучери на навчання від Державної служби зайнятості вже отримали 17,5 тисяч українців. Найчастіше обирають:

медсестринство,

психологію,

кухарську справу,

роботу соціального працівника,

професію водія.

Загалом навчання можна пройти у сферах ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства та соціального обслуговування.

Вартість ваучера становить до 30 280 грн. Якщо навчання коштує дорожче, різницю доплачує роботодавець або сам студент.