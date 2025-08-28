Мінекономіки оновило перелік професій і спеціальностей для навчання за ваучером

ГО "Захист держави"
Маленькі стяги — велика гордість: як Кременчук відзначив День Державного Прапора
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Освіта, Україна, Світ

Мінекономіки оновило перелік професій і спеціальностей для навчання за ваучером

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 54

 

Українці можуть обрати 156 напрямків, серед них — початкова освіта, демінер та агроінженерія

Міністерство економіки України розширило перелік професій і спеціальностей, за якими можна пройти навчання за ваучером. Тепер він включає 156 напрямків — 95 професій і 61 спеціальність. Про це йдеться на сайті відомства.

Після завершення навчання у додатку до диплома заклади освіти вказуватимуть спеціальності відповідно до українського переліку та їхні міжнародні аналоги.

Серед оновлених спеціальностей — «агроінженерія», яка передбачає застосування сучасної техніки, дронів та інших інновацій у сільському господарстві. Також додали напрями «початкова освіта», «інформаційна безпека та вимірювальні технології», «громадське здоров’я», «богослов’я».

У список професій уперше включили демінера — оператора з пошуку вибухонебезпечних предметів. Це цивільна професія, яка з’явилася трохи більше року тому та пов’язана з гуманітарним розмінуванням.

За даними міністерства, у 2025 році ваучери на навчання від Державної служби зайнятості вже отримали 17,5 тисяч українців. Найчастіше обирають:

  • медсестринство,
  • психологію,
  • кухарську справу,
  • роботу соціального працівника,
  • професію водія.

Загалом навчання можна пройти у сферах ІТ, будівництва, транспорту, освіти, медицини, сільського господарства та соціального обслуговування.

Вартість ваучера становить до 30 280 грн. Якщо навчання коштує дорожче, різницю доплачує роботодавець або сам студент.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: ваучери навчання державна служба зайнятості
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх