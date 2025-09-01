У Нідерландах перейшли на чотириденний робочий тиждень: де ще таке впроваджують

ГО "Захист держави"
29 серпня у полтавському офісі ГО «Захист держави» відбулася панельна дискусія, присвячена антикорупційній боротьбі в області.
Олена Шуляк
Олена Шуляк: У переробній промисловості вже створено 20 тис. робочих місць завдяки мільярдним інвестиціям держави
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Бізнес/Робота, Україна, Світ, Соціальний захист

У Нідерландах перейшли на чотириденний робочий тиждень: де ще таке впроваджують

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 252

 

В Україні такий графік роботи можливий лише за домовленістю між працівником та роботодавцем

Поки в багатьох країнах світу чотириденний робочий тиждень залишається мрією чи планами, у Нідерландах він вже фактично став реальністю. У 2024 році голландці працювали в середньому 32,1 години на тиждень, що є найкоротшим робочим тижнем у Європі. І ключову роль у цій трансформації відіграли жінки, які змінили ринок праці. Про це повідомили видання The HR Digest та Fortune.

У Нідерландах вважають, що 32 години протягом тижня цілком достатньо для процвітання бізнесу та виконання службових зобов’язань. Працівники називають серед багатьох переваг таких змін можливість тримати баланс між роботою та особистим життям, а також гнучкий графік. Нідерланди поставили вище пріоритет повноцінного життя над статистикою продуктивності.

— Замість того щоб перевтомлюватися і рано вигорати, працівники мають змогу працювати довше. Як наслідок, старше населення не так швидко потрапляє в категорію «пенсіонери, які перебувають на утриманні», і більшості працівників гарантується більш тривала кар'єра в обраній ними галузі. Скорочений робочий тиждень у Нідерландах має далекосяжні переваги для роботодавців і працівників, — йдеться у статті.

Згідно з даними Євростату, у скороченні робочого тижня Нідерланди наздоганяють Австрія, Німеччина та Данія — середній показник у цих країнах становить близько 34 годин.

Для порівняння, американці, що працюють повний день, у 2024 році відпрацьовували в середньому 42,9 години на тиждень, а понад третина зайнятих в ЄС працювали від 40 до 45 годин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можливий в Україні перехід на чотириденний робочий тиждень. Ми також повідомляли, що декілька країн тестують перехід на 4-денний робочий тиждень. Зокрема, у Польщі запустили пілотний проєкт скороченого робочого тижня.

У Німеччині з лютого 2024 року 50 компаній тестують чотириденний робочий тиждень, а у Великій Британії понад 200 компаній оголосили про перехід на постійний чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати.

Взагалі у багатьох країнах Європи та Азії дедалі більше компаній переходять на чотири робочі дні. В Україні ж такі зміни наразі можливі лише за домовленістю між працівником і роботодавцем.

1
Автор: Віктор Крук Джерело фото: INFOR.pl
Теги: робочий день нідерланди Польща Європа
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх