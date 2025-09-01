У Нідерландах перейшли на чотириденний робочий тиждень: де ще таке впроваджують

Сьогодні, 15:35 Переглядів: 252

В Україні такий графік роботи можливий лише за домовленістю між працівником та роботодавцем

Поки в багатьох країнах світу чотириденний робочий тиждень залишається мрією чи планами, у Нідерландах він вже фактично став реальністю. У 2024 році голландці працювали в середньому 32,1 години на тиждень, що є найкоротшим робочим тижнем у Європі. І ключову роль у цій трансформації відіграли жінки, які змінили ринок праці. Про це повідомили видання The HR Digest та Fortune.

У Нідерландах вважають, що 32 години протягом тижня цілком достатньо для процвітання бізнесу та виконання службових зобов’язань. Працівники називають серед багатьох переваг таких змін можливість тримати баланс між роботою та особистим життям, а також гнучкий графік. Нідерланди поставили вище пріоритет повноцінного життя над статистикою продуктивності.

— Замість того щоб перевтомлюватися і рано вигорати, працівники мають змогу працювати довше. Як наслідок, старше населення не так швидко потрапляє в категорію «пенсіонери, які перебувають на утриманні», і більшості працівників гарантується більш тривала кар'єра в обраній ними галузі. Скорочений робочий тиждень у Нідерландах має далекосяжні переваги для роботодавців і працівників, — йдеться у статті.

Згідно з даними Євростату, у скороченні робочого тижня Нідерланди наздоганяють Австрія, Німеччина та Данія — середній показник у цих країнах становить близько 34 годин.

Для порівняння, американці, що працюють повний день, у 2024 році відпрацьовували в середньому 42,9 години на тиждень, а понад третина зайнятих в ЄС працювали від 40 до 45 годин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, чи можливий в Україні перехід на чотириденний робочий тиждень. Ми також повідомляли, що декілька країн тестують перехід на 4-денний робочий тиждень. Зокрема, у Польщі запустили пілотний проєкт скороченого робочого тижня.

У Німеччині з лютого 2024 року 50 компаній тестують чотириденний робочий тиждень, а у Великій Британії понад 200 компаній оголосили про перехід на постійний чотириденний робочий тиждень без втрати заробітної плати.

Взагалі у багатьох країнах Європи та Азії дедалі більше компаній переходять на чотири робочі дні. В Україні ж такі зміни наразі можливі лише за домовленістю між працівником і роботодавцем.