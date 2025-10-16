За фактом ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Полтавщини СБУ відкрила 5 кримінальних проваджень

Унаслідок влучань та падіння уламків у Полтавському та Миргородському районах пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості

У ніч із 15 на 16 жовтня збройні сили РФ здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі Полтавщини. Серед засобів ураження – БпЛА «Герань-2» та крилаті ракети, тип яких встановлюється.

Унаслідок влучань та падіння уламків у Полтавському та Миргородському районах пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості. Обійшлося без постраждалих. Інформація про пошкоджене майно уточнюється.

Як повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури за її процесуального керівництва управління СБУ в Полтавській області розпочало досудове розслідування у 5 кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину).

Прокурори та слідчі документують наслідки чергових воєнних злочинів держави-агресора.

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що близько 5.35 у Полтаві лунали вибухи. У пресслужбі компані ДТЕК повідомили, що внаслідок нічної атаки на Полтавщину зупинився видобуток газу.

Як повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, під час нічної атаки зафіксовані падіння уламків та прямі влучання по об'єктах нафтогазової промисловості. Без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. Обійшлося без постраждалих.

Минулого тижня росіяни здійснили атаку безпілотниками і ракетами на Кременчук. Тоді у Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишились понад 16,5 тисячі домогосподарств та 800 споживачів-юридичних осіб.