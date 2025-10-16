За фактом ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Полтавщини СБУ відкрила 5 кримінальних проваджень

Олена Шуляк
Олена Шуляк про "єОселю": Держава дала змогу брати кредит без драконівських відсотків, що допомогло тисячам сімей купити своє житло
ГО "Захист держави"
Підтримка захисників у шпиталі — наш спільний обов’язок
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Полтавщина, Війна

За фактом ударів РФ по енергетичній інфраструктурі Полтавщини СБУ відкрила 5 кримінальних проваджень

Сьогодні, 17:05 Переглядів: 129

 

Унаслідок влучань та падіння уламків у Полтавському та Миргородському районах пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості

У ніч із 15 на 16 жовтня збройні сили РФ здійснили комбінований ракетно-дроновий удар по енергетичній інфраструктурі Полтавщини. Серед засобів ураження – БпЛА «Герань-2» та крилаті ракети, тип яких встановлюється.  

Унаслідок влучань та падіння уламків у Полтавському та Миргородському районах пошкоджено об’єкти нафтогазової промисловості. Обійшлося без постраждалих. Інформація про пошкоджене майно уточнюється.   

Як повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури за її процесуального керівництва управління СБУ в Полтавській області розпочало досудове розслідування у 5 кримінальних провадженнях за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнного злочину).

Прокурори та слідчі документують наслідки чергових воєнних злочинів держави-агресора.

 

Нагадаємо, сьогодні ми повідомляли, що близько 5.35 у Полтаві лунали вибухи. У пресслужбі компані ДТЕК повідомили, що внаслідок нічної атаки на Полтавщину зупинився видобуток газу.

Як повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, під час нічної атаки зафіксовані падіння уламків та прямі влучання по об'єктах нафтогазової промисловості. Без газопостачання залишилися 6450 споживачів у 6 населених пунктах. Обійшлося без постраждалих.

Минулого тижня росіяни здійснили атаку безпілотниками і ракетами на Кременчук. Тоді у Кременчуцькому районі було пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого без електропостачання залишились понад 16,5 тисячі домогосподарств та 800 споживачів-юридичних осіб.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: прокуратура Полтавщини Ракетні удари енергетична інфраструктура кримінальне провадження
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх