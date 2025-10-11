На Полтавщині скасували графіки аварійних відключень

Вони діяли більше доби
У Полтавській області скасували графіки аварійних відключень електроенергії. Про це повідомила Полтавська обласна військова адміністрація.
За їх інформацією, електропостачання відновили для всіх споживачів. Також аварійні відключення припинили у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Обмеження діяли з учора після масованої атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.
Мешканців просять і надалі економно користуватися електроприладами, щоб уникнути перевантажень мереж.
Нагадаємо, що з 15 жовтня змінюється графік погодинних відключень світла на Полтавщині.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.