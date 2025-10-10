Де завтра у Кременчуці планово вимикатимуть світло

У суботу, 11 жовтня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
вул. Віри Холодної, 33–66А
вул. Євгена Патона, 1–21А
вул. Енергетиків, 39–71
пров. Кам’яногірський, 3/1–24
пров. Кузьми Скрябіна, 2Г–17
пр. Далекий, 1–10
вул. Озерна, 3–13
туп. Озерний, 3/7–26/13
вул. Садківська, 15/20–30/15
пров. Садківський, 2–34А
туп. Садківський, 3/3–23
пров. Чорнобаївський, 40А, 40Б, 60Б.
вул. Великокохнівська, 2/2–57А
вул. Віри Холодної, 1–41А
вул. Джерельна, 16, 18
вул. Євгена Патона, 25
вул. Іллі Мєчнікова, 3–10
вул. Індустріальна, 2–145А
вул. Козацька, 71–134
вул. Марусі Чурай, 3–52
вул. Миколи Молочникова, 2, 4, 5, 11
вул. Миколи Татарулі, 3Б–204
вул. Нечуя Левицького, 15А–22
вул. Олексія Древаля, 85–223
вул. Сержанта Трушакова, 46–77
вул. Солов’їна, 10
вул. Спасо-Преображенська, 3, 4, 6
вул. Чернігівська, 1–23
квт. 304, 16–18
пр. 1-й Індустріальний, 2–4
пр. 2-й Індустріальний, 3–4
пр. 3-й Індустріальний, 3–4
пр. 4-й Індустріальний, 3–4
пр. Великокохнівський, 1–61
пр. Сонячний, 3–45
пров. 2-й Індустріальний, 3–12
пров. 3-й Індустріальний, 11, 12
пров. 4-й Індустріальний, 6–8
пров. 5-й Індустріальний, 5–12
пров. 6-й Індустріальний, 4А–10
пров. Великокохнівський, 1–15
пров. Делегатський, 3–20
пров. Індустріальний, 1/4–99
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
пров. Прибережний, 3–10А
пров. Рівненський, 1–44
пров. Чорнобаївський, 1–58
туп. Сонячний, 38/12, 40.
вул. Горліс-Горського, 3–10
вул. Європейська, 60А
вул. Івана Франка, 29, 33
вул. Київська, 64–80, 121
вул. Перекопська, 40
вул. Ярова, 1, 3, 5, 7
пров. Веселий, 10
просп. Полтавський, 277–281
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка.
