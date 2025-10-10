З 15 жовтня змінюється графік погодинних відключень світла на Полтавщині

З 15 жовтня в Полтавській області зміниться графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».
Оновлений графік діє в період із 1 жовтня по 31 березня 2026 року. Він складений відповідно до Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України №439 (зі змінами) від 27 листопада 2024 року.
Графік враховує зимові навантаження і може змінюватися у разі потреби. Споживачів просять регулярно стежити за оновленнями.
Перевірити свою адресу в оновленому графіку можна за посиланням.
Нагадаємо, що внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі — без світла понад 17 тисяч споживачів. З 6.00 в області застосували аварійні знеструмлення, через наслідки нічної та ранкової атак.
