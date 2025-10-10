З 15 жовтня змінюється графік погодинних відключень світла на Полтавщині

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 1

Перевірте свою адресу в оновленому графіку

З 15 жовтня в Полтавській області зміниться графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в АТ «Полтаваобленерго».

Оновлений графік діє в період із 1 жовтня по 31 березня 2026 року. Він складений відповідно до Інструкції про складання та застосування графіків погодинного відключення електроенергії та наказу Міністерства енергетики України №439 (зі змінами) від 27 листопада 2024 року.

Графік враховує зимові навантаження і може змінюватися у разі потреби. Споживачів просять регулярно стежити за оновленнями.

Перевірити свою адресу в оновленому графіку можна за посиланням.