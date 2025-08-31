У ще одній громаді на Полтавщині обмежили рух мотоциклів

Сьогодні, 11:07 Переглядів: 196 Коментарів: 1

Обмеження діятимуть у певний час доби та під час повітряних тривог

У Диканській громаді на Полтавщині запровадили обмеження руху для мотоциклів. Про це повідомили у пресслужбі громади.

Відомо, що 28 серпня виконком селищної ради ухвалив рішення обмежити рух мотоциклів, мопедів, скутерів, квадроциклів та інших транспортних засобів із рівнем шуму понад 85 дБ.

Заборона діятиме щодня із 20.00 до 08.00 та під час повітряної тривоги.

Виняток залишили для спецтранспорту — Збройних сил України, поліції, Державної служби надзвичайних ситуацій, медиків та евакуаційних машин.

Також у громаді цілодобово заборонений рух транспорту без справної вихлопної системи, із глушниками, що підсилюють шум, або зі зміненими конструкціями.

Контролювати дотримання відповідного рішення мають правоохоронці громади.

Нагадаємо, минулого місяця під час повітряних тривог заборонили рух мотоциклів і в Сенчанській громаді Лубенського району.

Додамо, що у Кременчуці зареєстрували петицію з вимогою заборонити або обмежити використання гучної техніки та транспорту на території громади, особливо під час повітряної тривоги.