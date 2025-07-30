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В одній з громад на Полтавщині заборонили рух мотоциклів під час повітряної тривоги

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 189 Коментарів: 1

Такі заходи запровадили, щоб не перешкоджати силам протиповітряної оборони та уникнути маскування російських дронів шумом двигунів

У Сенчанській громаді Лубенського району з 25 липня заборонили рух двоколісного транспорту з двигуном до 250 куб. см під час повітряної тривоги. Відповідне рішення ухвалила сільська рада на черговій сесії, йдеться у повідомленні громади на Facebook-сторінці.

Йдеться про мотоцикли, мопеди, скутери та інші транспортні засоби з ДВЗ. Заборона не поширюється на:

  • техніку Збройних сил, поліції, рятувальників та «швидких»;
  • спеціально дозволені транспортні засоби (за погодженням із військовою адміністрацією чи поліцією).

Крім того, у громаді обмежили використання бензопил і мотокос. Такі заходи запровадили, щоб не перешкоджати силам протиповітряної оборони та уникнути маскування російських дронів шумом двигунів.

Нагадаємо, нещодавно до редакції «Кременчуцького Телеграфа» звернувся місцевий житель Максим (ім’я змінене), який поскаржився на гучне ревіння мотоциклів щовечора на вулиці Київській. Особливо чоловіка турбували ці звуки під час повітряних тривог. У коментарі «Телеграфу» пресслужба патрульної поліції Кременчука зазначила, що правоохоронці не можуть притягнути до відповідальності водіїв саме «за шум», якщо мова йде про гуркіт транспорту. У законодавстві це не передбачено, розповіли в поліції.

У Кременчуці зареєстрували петицію з вимогою заборонити або обмежити використання гучної техніки та транспорту на території громади, особливо під час повітряної тривоги. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: www.myvin.com.ua
Теги: мотоцикл повітряна тривога
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Коментарі: 1

1 609
Andron777:
Сьогодні, 18:21

Треба не тільки під час тривоги забороняти, а взагалі після 22:00. По проспекту Л.Українки літають цілу ніч і нікому до цього діла немає. Куди дивиться патрульна поліція? Три години ночі воно летить пе_рдить і виє на всю вулицю. Лякає дітей, літніх та і взагалі людей у яких постійні стреси від обстрілів та розшатана нервова система.


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