Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову не відбувся: свідки не отримали повістки про виклик

Суд має допитати ще трьох свідків, які того дня були на місці події

Сьогодні, 22 жовтня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте його знову перенесли.

Сьогодні на суді мали допитати свідків сторони захисту. Проте жоден з них не з’явився. Як повідомив захисник обвинуваченого, адвокат Шевченко, один за свідків перебуває на лікарняному, тож через це не зміг взяти участь у слуханні. Інші ж двоє свідків не отримали повістку про виклик, яку Шевченко їм направляв «Укрпоштою».

Тож захисник звернувся до суду з проханням повторно викликати свідків на засідання.

Суддя Мурашова поцікавилася думкою сторін щодо проведення слухання. Усі учасники погодилися, що засідання варто відкласти.

Наступного разу суд має відбутися 5 листопада.

Нагадаємо, нещодавно суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.