Суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову відклали: не з'явилися свідки й адвокатка

Сьогодні, 14:31

Сьогодні, 8 жовтня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте його знову перенесли.

Сьогодні на суді мали допитати свідків сторони захисту. Проте на слухання не з’явилися свідки та адвокатка обвинуваченого — вона направила до суду клопотання про перенесення дати засідання.

Суддя Мурашова поцікавилася в обвинуваченого, чи хоче він продовжувати розгляд справи за участі одного адвоката. Проте він відмовився.

Таку ж думку висловив і прокурор: він погодився із задоволенням клопотання щодо перенесення засідання.

Суддя також нагадала стороні захисту, що на слуханні мають допитати їхніх свідків. Тож адвокатам слід забезпечити їхню явку на наступне засідання — воно заплановане на 22 жовтня.

Нагадаємо, на минулому слуханні суд допитав ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який їхав разом із ним того дня на таксі.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.