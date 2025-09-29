У Кременчуці знову «замінували» міськраду та інші установи

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 129

Сьогодні, 29 вересня, у Кременчуці знову надійшло повідомлення про замінування торгівельних центрів, міськради, залізничного вокзалу та КрНУ. Інформація про це шириться соцмережами.

Відомо, що на місцях уже працюють відповідні спецслужби та перевіряють інформацію щодо замінування.

Зазначимо, що Полтавщина потрапила до п’ятірки областей за кількістю «замінувань» закладів освіти.

Раніше у відділі протидії кіберзлочинам в Полтавській області «Кременчуцькому Телеграфу» розповіли, що майже кожне 7 повідомлення про «замінування» на Полтавщині з 10 — від українця з «тилових» областей. На тиждень на Полтавщині надходять 5-10 повідомлень про «замінування». Досі жодне з цих повідомлень не підтверджувалось — вибухівки не знаходили.

Також варто додати, що нещодавно у Полтаві затримали чоловіка, якого підозрюють у серії неправдивих «замінувань» держустанов.