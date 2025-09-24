Через контузії та проблеми з нервами міг себе не контролювати: суд у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника продовжується

Сьогодні, 18:32 Переглядів: 453 Коментарів: 1

На засіданні допитали ще одного свідка — племінника обвинуваченого, який того дня їхав із ним в машині на автовокзал

Сьогодні, 24 вересня, у стінах Крюківського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи щодо загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Головувала на засіданні суддя Мурашова.

На засіданні за клопотанням сторони захисту суд допитав племінника обвинуваченого, із яким вони того дня разом їхали на таксі до автовокзалу.

Події того дня чоловік пригадує погано, адже минуло вже більше року. Проте розповів, що тогоріч у травні гостював у своєї бабусі, і саме в той день разом зі своїм дядьком разом їхали на таксі — один до автостанції «Привокзальна» біля колишнього «Амстору», а інший на центральний автовокзал міста.

Коли приїхали на автостанцію і його дядько збирався виходити, на нього почав кричати водій маршрутки та звинувачувати у запізненні. Той вибачився, але водій продовжив кричати. Спершу між чоловіками зав’язалася словесна сварка, а потім обвинувачений ударив водія. Той вдарив його у відповідь, від чого обвинувачений впав. А коли піднявся, то бійка між чоловіками продовжилася.

За словами свідка, водій внаслідок ударів падав тричі, і останнього разу вже не піднявся. Падав він на спину і вдарився головою. Також пригадує, що у конфлікт хотів втрутитися ще один чоловік, імовірно, інший водій: він все намагався захистити водія Брагу та напасти на обвинуваченого.

Свідок додає, що не пригадує, чи телефонував дядькові хтось дорогою на автостанцію. Також говорить, що того дня після інциденту вони розмовляли з дядьком, але про що — не пригадує. Стверджує, що того ранку запаху алкоголю від обвинуваченого не було. Взаємини між ними називає нормальними, спілкування теж нормальне.

Племінник обвинуваченого також наголосив, що у його дядька є контузії та проблеми з нервами, тому за певних обставин він міг себе не контролювати. Так могло трапитися і цього разу — після того, як чоловіка перший раз ударили і він впав, він міг втратити контроль над собою.

Після допиту свідка захисник обвинуваченого, адвокат Шевченко звернувся до суду із клопотанням допитати ще трьох свідків — тих, від кого на минулому засіданні відмовився прокурор. Аргументував це адвокат тим, що їх допипували на етапі досудового розслідування і вони брали участь у слідчому експерименті. Прокурор це клопотання відхилив і повідомив, що ці свідки самі відмовилися свідчити.

Заслухавши думку сторін, суд задовольнив клопотання сторони захисту про допит ще трьох свідків.

Крім того, наприкінці засідання суддя Мурашова підняла питання стосовно усвідомлення обвинуваченим на момент бійки і зараз своїх дій, оскільки неодноразово звучали твердження про те, що той може себе не контролювати. На це адвокат Шевченко повідомив, що сторона захисту вже готує клопотання щодо призначення психіатричної експертизи обвинуваченому.

Наступне засідання має відбутися 8 жовтня — суд повинен допитати свідків, стосовно яких клопотав захист.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію.