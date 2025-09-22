Екссудді з Полтави, яка «зливала» росіянам позиції українських військових, зменшили заставу та лишили під вартою

Сьогодні, 15:31 Переглядів: 302

За три роки розгляду справи захисник обвинуваченої домігся зменшення розміру застави із 9 млн грн до майже 2,5 млн грн

Колишню голову Полтавського районного суду Ларису Богомолову, яку підозрюють у державній зраді, лишили під вартою. Про це стало відомо із ухвали Хортицького районного суду на Запоріжжі від 10 вересня.

На черговому засіданні прокурор клопотав про продовження перебування під вартою ще на 60 діб. Проте і обвинувачена, і її захист це клопотання заперечували.

Обвинувачена заявила, що вона перебуває під вартою уже три роки, хоча відомості щодо неї до ЄРДР не вносилися. Жінка зазначила, що має низку захворювань, не отримує відповідного лікування в умовах слідчого ізолятора, а стан її здоров`я погіршується. Богомолова просила суд зменшити розмір застави, мотивуючи це тим, що вказана сума є надмірною для неї. У неї відсутні гроші для сплати застави, оскільки вона не отримує дохід та не має жодних заощаджень.

Думку обвинуваченої підтвердив і її адвокат, а також просив суд відмовити у триманні під вартою.

Розглянувши усі клопотання сторін, суд лишив суддю Богомолову у Запорізькому СІЗО під вартою до 8 листопада 2025 року, проте зменшив їй розмір застави до 800 прожиткових мінімумів — 2 млн 422 тис. 400 грн.

Що відомо про справу судді Богомолової

До початку повномасштабного вторгнення Лариса Богомолова працювала у Бердянському міськрайонному судді Запорізької області. Правоохоронці встановили, що у березні 2022 року жінка співпрацювала зі спецслужбами РФ — передавала їм інформацію про переміщення українських військових та закликала інших працівників суду підтримати армію РФ і співпрацювати з ними. Згодом Богомолова переїхала до Полтави, де стала головою районного суду.

У квітні 2023 року правоохоронці повідомили судді про підозру у держзраді, а згодом співробітники Служби безпеки України опублікували аудіодокази співпраці жінки з російськими військовими.

У травні 2023 року суддю взяли під варту.

Нині ж на засіданні прокурор клопотав про продовження строку тримання Богомолової під вартою ще на 60 діб, у той час, як її адвокати виступали проти цього.

Сама ж обвинувачена заявила, що прокурор не довів наявність у неї проросійських поглядів та співпрацю з окупаційною владою. Також жінка клопотала про зменшення розміру застави, посилаючись на незадовільний стан здоров’я та відсутність пенсії. Раніше суд обрав розмір застави у 3000 прожиткових мінімумів, що складає понад 9 мільйонів гривень. Упродовж останніх шести місяців заставу жінці вже зменшували чотири рази — на момент засідання у лютому вона становила 4,5 мільйона гривень.

Адвокати знову клопотали про зменшення застави до 300 прожиткових мінімумів. Суд таке клопотання задовольнив частково і зменшив заставу до 3 млн 936 тис. 400 грн.

У липні 2025 року рішенням Дніпровського апеляційного суду розмір застави Богомоловій знову зменшили до 1000 прожиткових мінімумів — 3 млн 28 тис. грн.