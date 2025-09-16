Полтавця, який зґвалтував 13-річного підлітка з інвалідністю, засудили до 15 років за ґратами

Сьогодні, 11:47 Переглядів: 3

Ювенальні прокурори довели вину полтавця у сексуальному насильстві та зґвалтуванні, вчинених щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 153, ч. 6 ст. 152 Кримінального кодексу України). Чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі. Про це повідомила пресслужба прокуратури Полтавщини.

Улітку 2022 року полтавець побачив на вулиці 13-річного хлопця з інвалідністю, покликав на перший поверх покинутої будівлі та вчинив сексуальне насильство.

У жовтні того ж року неподалік одного з готелів Полтави під час патрулювання військовослужбовці Нацгвардії побачили кривдника, який скоював черговий злочин стосовно дитини, та викликали слідчо-оперативну групу. Під час досудового розслідування з’ясувалося, що чоловік неодноразово чинив протиправні дії щодо малолітнього.

Свою вину полтавець визнав частково, проте на підставі зібраних доказів і проведених експертиз суд погодився з доводами прокурорів. До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, влітку 15 років позбавлення волі отримав житель Полтавщини за зґвалтування дитини.