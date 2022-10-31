У Полтаві чоловік зґвалтував 13-річного хлопця

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29 жовтня близько 10.00 до відділення поліції №1 (Подільський підрозділ) у Полтаві надійшло повідомлення від працівників Нацгвардії про зґвалтування 13-річного хлопчика.

За інформацією Полтавського райуправління поліції, військовослужбовці під час патрулювання міста помітили протиправні дії неподалік покинутої будівлі одного з готелів Полтави. Нацгвардійці затримали підозрюваного та викликали слідчо-оперативну групу поліції.

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 33-річний полтавець. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому вже повідомили про підозру у вчиненні злочину.

За даним фактом слідчий підрозділ, за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Полтавської окружної прокуратури, розпочав досудове розслідування за ч.4 ст.152 (Вчинення дій сексуального характеру щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди) Кримінального кодексу України. До суду направили клопотання про обрання чоловіку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція кримінальної норми передбачає до 15 років позбавлення волі.