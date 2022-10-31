На Полтавщині п'яний керманич перекинувся на автівці

30 жовтня близько 22.30 на вулиці Івана Франка в місті Лубни 32-річний керманич автомобіля Skoda Octavia виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з металевим парканом, після чого перевернувся.
За матеріалами Лубенського районного відділу поліції, водій легковика отримав травми, його доставили до місцевої лікарні. Окрім того, встановлено, що на момент ДТП він був п'яним.
За даним фактом слідчі поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі обставини та причини дорожньо-транспортної події з’ясовує слідство.
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№ 43 від 27 жовтня 2022Читати номер