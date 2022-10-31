Вихідні на Кременчуччині: знайшли міну та уламки ракети, гасили пожежі та затримали п’яних водіїв

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 155

Минулих вихідних у рятувальників ДСНС було багато роботи

Вихідні дні у Кременчуцького району пройшли без надзвичайних подій, хоча рятувальникам ДСНС доводилося часто виїжджати на виклики.

Про це на брифінгу повідомив начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік.

У неділю в Піщаному на вулиці Лісовій знайшли предмет, схожий на протитанкову міну часів минулої війни.

— Піротехніки працюють. Можливо сьогодні її утилізують. Якщо буде вибух – повідомимо про це завчасно, — пояснив Олег Лєднік.

Сьогодні пообіді пресслужба ДСНС повідомила, що 31 жовтня групою піротехнічних робіт АРЗ СП ГУ ДСНС України у Полтавській області планується знищення протитанкової міни, часів минулих війн, яку виявили 30 жовтня в лісовій посадці поблизу с. Піщане Піщанської сільської громади Кременчуцького району.

29 жовтня поблизу села Бреусівка Козельщинської ОТГ під час збору врожаю кукурудзи комбайнер в полі знайшов уламки ракети. 30 жовтня, після обстеження піротехнічним підрозділом, було встановлено, що це уламки ракети С-300 і вони є небезпечними. Вранці у неділю їх вивезли для знешкодження на підривний майданчик.

Напередодні вихідних, у Кременчуці було зафіксовано дві пожежі – по вулиці Халаменюка, 8 та вулиці Древаля,124. Ще одну пожежі рятувальники ДСНС погасили у селі П’ятихатки. У суботу зафіксовано ще дві пожежі – загорівся балкон квартири на квт. 287 у Кременчуці та кухня у квартирі в Горішніх Плавнях. Постраждалих через пожежі не було.

Протягом вихідних днів громадяни 9 разів викликали поліцію для приборкання осіб у нетверезому стані. Щодо чотирьох з них правоохоронці склали адмінпротоколи за скоєння домашнього насильства.

За керування автомобілями напідпитку до адмінвідповідальності за статтею 130 КУпАП було притягнуто 8 водіїв.