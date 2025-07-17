15 років позбавлення волі отримав житель Полтавщини за зґвалтування дитини — прокуратура

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Жителя Полтавського району суд визнав винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) — чоловік отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 17 липня.

— Прокурор у суді довів, що у серпні 2019 року чоловік заманив 6-річну доньку своїх знайомих на берег річки та зґвалтував. Дитина самостійно повернулася додому і розповіла про скоєне матері, яка викликала правоохоронців, — йдеться у повідомленні.

Наразі засуджений перебуває під вартою. Після набрання вироком законної сили відомості стосовно нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.

Нагадаємо, у Кременчуці на 11 років за ґратами засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати свою падчерку.