15 років позбавлення волі отримав житель Полтавщини за зґвалтування дитини — прокуратура

Наразі засуджений перебуває під вартою
Жителя Полтавського району суд визнав винним у зґвалтуванні особи, яка не досягла чотирнадцяти років (ч. 4 ст. 152 КК України) — чоловік отримав 15 років позбавлення волі. Про це повідомили у Полтавській обласній прокуратурі 17 липня.
Наразі засуджений перебуває під вартою. Після набрання вироком законної сили відомості стосовно нього внесуть до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи.
Нагадаємо, у Кременчуці на 11 років за ґратами засудили чоловіка, який намагався зґвалтувати свою падчерку.
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