У Полтаві патрульне авто спричинило ДТП за участі чотирьох машин

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 37

11 вересня близько 14.15 на перехресті вулиць Сінної та Олеся Гончара у Полтаві зіткнулися чотири автомобілі.

За даними очевидців та відео з камери спостереження, патрульне авто, що їхало Сінною у напрямку центру, різко повернуло ліворуч на вулицю Гончара. У цей момент по головній дорозі рухався Lexus, який врізався у службову машину поліції. Від удару Lexus відкинуло на припаркований біля АЗС Kia, а той пошкодив Audi.