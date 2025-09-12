Олена Шуляк
Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтаві патрульне авто спричинило ДТП за участі чотирьох машин

Сьогодні, 09:44 Переглядів: 37

 Травмувалися двоє правоохоронців, справу розслідує ДБР

11 вересня близько 14.15 на перехресті вулиць Сінної та Олеся Гончара у Полтаві зіткнулися чотири автомобілі.

За даними очевидців та відео з камери спостереження, патрульне авто, що їхало Сінною у напрямку центру, різко повернуло ліворуч на вулицю Гончара. У цей момент по головній дорозі рухався Lexus, який врізався у службову машину поліції. Від удару Lexus відкинуло на припаркований біля АЗС Kia, а той пошкодив Audi.

Речник теруправління ДБР у Полтавській області Олександр Білка повідомив, що попередньо винними в аварії вважають патрульних — вони не надали перевагу в русі Lexus.

Внаслідок ДТП водій та пасажир поліцейського авто отримали травми. Їх госпіталізували до лікарні «Медіон».

ДБР розпочало розслідування за ч.1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, що на початку липня у Полтаві патрульний автомобіль в'їхав у дерево і перекинувся, а наприкінці місяця  автівка патрульних зіткнулася з легковиком.


Автор: Руслана Горгола
Теги: ДТП ДТП з поліцією Полтава ДБР
