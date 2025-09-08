Берегоукріплення Кременчуцького водосховища: посадовця підозрюють у збитках на 10,4 млн грн

Відповідальній особі за здійснення авторського нагляду Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За даними слідства, у 2024 році під час берегоукріплювальних робіт у селі Мозоліївка підрядник допустив відхилення від проєктної документації. Однак посадовець, здійснюючи авторський нагляд, не повідомив про це замовника чи контролюючі органи. Унаслідок цього Регіональний офіс водних ресурсів перерахував підряднику понад 10,4 млн грн бюджетних коштів за завищені обсяги та вартість робіт.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура Полтавщини.

Нагадаємо, що у липні підозри у цій же справі отримали колишній посадовець будівельної компанії та інженер приватного товариства, а у серпні — директор та інженер з технагляду.