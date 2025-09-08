Прокуратура та СБУ розслідують влучання по мосту у Кременчуці як воєнний злочин РФ

Уночі 7 вересня російські війська атакували Полтавську область ударними дронами «Герань-2». Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Влучання та падіння уламків зафіксували в Полтавському та Кременчуцькому районах. Унаслідок атаки пошкоджені приватні будинки місцевих жителів, виробничі приміщення підприємства та асфальтове покриття мосту через Дніпро в Кременчуці. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.
Слідчі СБУ розпочали три кримінальні провадження за ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі фіксують наслідки обстрілів.
