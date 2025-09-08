У Козельщинській громаді внаслідок обстрілу під завалами опинилася родина

Сьогодні, 09:43 Переглядів: 328

У ніч на 7 вересня Росія завдала удару по Козельщинській громаді Кременчуцького району. Внаслідок атаки найбільше постраждав будинок подружжя Ольги та Івана Роговенків — люди опинилися під завалами. Врятувала жінку сусідка, а чоловік самостійно вибрався через вікно.

— Чую, що на нас уже щось впало. Усвідомлюю, що це поцілило в наш дім. А чоловік каже: «Я не можу витягнути ноги», — розповіла Суспільному Ольга Роговенко. — Його винесло, а мене витягували вже сусіди.

Як повідомив голова громади Олександр Троцький, пошкоджено 11 приватних осель, із них три — найбільше, один будинок зруйнований майже повністю.

Постраждалим допомагають оформити заявки на держпрограму «єВідновлення». Також на місці працювали представники гуманітарної місії «Проліска», які роздавали матеріали для тимчасового перекриття дахів та вікон.