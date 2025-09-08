У Козельщинській громаді внаслідок обстрілу під завалами опинилася родина

У ніч на 7 вересня Росія завдала удару по Козельщинській громаді Кременчуцького району. Внаслідок атаки найбільше постраждав будинок подружжя Ольги та Івана Роговенків — люди опинилися під завалами. Врятувала жінку сусідка, а чоловік самостійно вибрався через вікно.
Як повідомив голова громади Олександр Троцький, пошкоджено 11 приватних осель, із них три — найбільше, один будинок зруйнований майже повністю.
Постраждалим допомагають оформити заявки на держпрограму «єВідновлення». Також на місці працювали представники гуманітарної місії «Проліска», які роздавали матеріали для тимчасового перекриття дахів та вікон.
Додамо, що внаслідок атаки збройних сил РФ у ніч на 7 вересня було пошкоджене дорожнє покриття мосту через річку Дніпро у Кременчуці. Рух тимчасово перекрили. Через обстріл у Кременчуці «Укрзалізниця» змінила маршрути поїздів і скасувала рух електрички. В компанії попередили, що найближчими днями можливі затримки поїздів у регіоні через об’їзд ураженої ділянки. Для забезпечення сполучення використовуватимуть автобуси від найближчих доступних станцій до залізничної станції Кременчука.
Станом на вечір 7 вересня у Кременчуці відновили рух транспорту мостом. Водночас залізничне сполучення наразі не здійснюється.
Також у Кременчуцькому районі зазнали пошкоджень приватний будинок, автомобіль та одне із підприємств. Постраждалих внаслідок обстрілів немає, стверджують в ОВА.
