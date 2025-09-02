На Полтавщині від початку року засудили 14 осіб за воєнні злочини та колаборацію

Сьогодні, 15:02 Переглядів: 164 Коментарів: 1

Серед вироків — за заперечення агресії РФ та підпали авто військових

У першому півріччі 2025 року на Полтавщині до відповідальності притягнули 14 осіб за злочини проти національної безпеки. Про це йдеться у звіті обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 10 осіб засуджені за ст. 436-2 Кримінального кодексу України — заперечення збройної агресії РФ. Ще четверо отримали вироки за колабораційну діяльність (ст. 111-1 КК України).

Окремо слідчі розслідують випадки підпалів автомобілів військовослужбовців. У двох справах обвинувальні акти щодо трьох осіб уже направлені до суду. Серед фігурантів — одна неповнолітня. Ще у чотирьох провадженнях триває слідство, двом особам повідомлено про підозру.

У прокуратурі наголосили, що такі злочини становлять особливу небезпеку в умовах війни та кваліфікуються як посягання на національну безпеку України.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Кременчуці 14-річна школярка готувала теракт: дівчина мала підірвати українського військовослужбовця. Також нещодавно у Полтаві СБУ викрила психологиню, яка під час онлайн-консультацій виправдовувала агресію РФ.