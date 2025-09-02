На Полтавщині чоловік незаконно наловив риби на понад 200 тисяч гривень

Йому загрожує до трьох років обмеження волі

Минулої суботи, 30 серпня, на річці Ворскла у межах Кобеляцької громади чоловік незаконно наловив риби на понад 200 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, у чоловіка вилучили надувний човен із мотором, 100 метрів забороненої жиляної сітки та рибу різних видів.

Відомо, що фігурантом виявився 55-річний житель Полтави. Попередньо він завдав державі збитків майже на 220 тисяч гривень.

Наразі всі речові докази вилучені. Поліція вирішує питання про повідомлення чоловікові про підозру.

Кримінальне провадження порушили за ч. 1 ст. 249 Кримінального кодексу України — незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, близько місяця тому на Полтавщині браконьєр виловив 50 кг риби — йому нарахували 370 тисяч гривень збитків.