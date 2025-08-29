ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

Прокуратура Полтавщини запевняє, що справа «нафтового конгломерату» триває, хоча її вже закрили

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 39

 У документах зафіксовано закриття провадження, але обласна прокуратура повідомляє про подальше розслідування

У Полтавській області виник скандал навколо кримінального провадження щодо так званого «нафтового лобі» з Кременчука.

Нещодавно депутат міськради Богдан Лазоренко повідомив, що прокурор Полтавської обласної прокуратури закрив справу ще 18 липня цього року. Це підтверджується і в ухвалі Полтавського апеляційного суду, де зазначено: провадження закрили «через відсутність складу кримінального правопорушення».

Втім, у відповіді на депутатське звернення від 28 серпня виконувач обов’язків керівника обласної прокуратури Роман Єрохін запевнив, що досудове розслідування у цій справі триває. Ним займається слідчий відділ СБУ в Полтавській області, а процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

У відповіді прокуратури вказано, що розслідування ведеться за ознаками кримінальних правопорушень за кількома статтями КК України, зокрема ухилення від сплати податків (ст. 212), незаконне виготовлення підакцизних товарів (ст. 204), легалізація доходів (ст. 209) та колабораціонізм (ст. 111-1).

З відповіді територіального управління БЕБ у Полтавській області відомо, що ще у 2024 році прокурори змінили підслідність справи та передали її слідчим СБУ.

Лазоренко припускає, що через суспільний резонанс і увагу ЗМІ керівництво прокуратури могло скасувати постанову про закриття й повернутися до нагляду за слідством. Наскільки ефективно воно відбувається — питання відкрите.

«Кременчуцький Телеграф» стежитиме за розвитком подій і подальшими рішеннями у цій резонансній справі.

Що передувало

Нагадаємо, кременчуцького бізнесмена Віталія Марченка підозрювали у створенні організованої групи для ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідчих, загальна сума завданих збитків державі перевищує понад 100 млн грн.

У групу увійшли кременчуцькі нафтові фірми та підприємства, які були зареєстровані на ім’я раніше знайомих або підшуканих осіб Марченка.

За даними правоохоронців, до створеної групи компаній VMGroup, що фактично керується Марченком, увійшли, зокрема, ТОВ «Азарес», ТОВ «Торговий Дім Кременчук», ТОВ «Стандарт Оіл Компані» та ТОВ «Інтерего». Зазначимо, що деякі з цих ТОВ раніше вже фігурували у матеріал «Кременчуцького Телеграфа» щодо будівництва нового підприємства, більш відомого серед населення як мініНПЗ. Зокрема, «Азарес» і «Торговий Дім Кременчук» були членами погоджувальної комісії від міської ради, яке лобіювало будівництво заводу.

Вплив «нафтового лобі» у будівництві заводу. У Кременчуці розглянули скарги до генерального плану міста

За даними Clarity Project, сам же Віталій Марченко є засновником ТОВ «Альфа груп 77», яке також увійшло у так зване «нафтове лобі» комісії. 

Також правоохоронці підозрювали кременчуцькі нафтові фірми та підприємства у співпраці з Росією та Республікою Білорусь. За даними правоохоронців, підприємці імпортували в Україну через європейські компанії метиловий спирт, який, ймовірно, був виготовлений у РФ та РБ.

У травні цьогоріч Шевченківський районний суд Полтави ухвалив серію рішень про скасування арештів майна компаній. 29 квітня 2025 року суд скасував підозру Віталію Марченку. Після цього адвокати подали низку клопотань, аргументуючи їх тим, що підстави для арештів зникли. 

Суд у кожному рішенні зазначив, що після скасування підозри продовження арештів є необґрунтованим.

1
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: unsplash.com
