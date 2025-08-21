У Кременчуці браконьєр наловив риби на 134 тисяч гривень — його викрили рибоохоронці

Сьогодні, 11:35 Переглядів: 98

Учора, 20 серпня, на Кам’янському водосховищі у Кременчуці інспектори Полтавського рибоохоронного патруля виявили порушника, який ловив рибу сітками біля кафе-бару «Комбат». Про це повідомили у пресслужбі відомства.

У нього вилучили незаконний улов:

75 карасів сріблястих,

9 плоскирок,

1 лящ.

Збитки для рибного господарства України оцінили у понад 134 тисяч гривень. У чоловіка вилучили заборонені знаряддя лову. На нього склали протокол та відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, нещодавно на Кременчуччині затримали браконьєра з уловом на понад 105 тисяч гривень.