На Кременчуччині затримали браконьєра з уловом на понад 105 тисяч гривень

Учора, 6 серпня, на Кременчуччині в акваторії Кам’янського водосховища в межах ландшафтного заказника «Білецьківські Плавні» інспектори рибоохоронпатруля затримали браконьєра. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Відомо, що сітками із гумового човна чоловік спіймав:

60 сріблястих карасів

4 окуні

1 судака

1 плоскирку

Загальна вага незаконного улову — понад 7 кілограмів. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили в 105 548 гривень.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За цим фактом можуть відкрити кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом). У чоловіка вилучили сітки, човен, весла та рибу. Також на нього склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

