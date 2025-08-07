Олена Шуляк
На Кременчуччині затримали браконьєра з уловом на понад 105 тисяч гривень

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 1

 

Чоловік ловив рибу сітками в заказнику «Білецьківські Плавні»

Учора, 6 серпня, на Кременчуччині в акваторії Кам’янського водосховища в межах ландшафтного заказника «Білецьківські Плавні» інспектори рибоохоронпатруля затримали браконьєра. Про це повідомили у пресслужбі установи.

Відомо, що сітками із гумового човна чоловік спіймав:

  • 60 сріблястих карасів

  • 4 окуні

  • 1 судака

  • 1 плоскирку

 

Загальна вага незаконного улову — понад 7 кілограмів. Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили в 105 548 гривень.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. За цим фактом можуть відкрити кримінальне провадження за ст. 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом). У чоловіка вилучили сітки, човен, весла та рибу. Також на нього склали адміністративний протокол за ч.4 ст. 85 Кодексу України про адміністративне правопорушення.

 

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині викрили браконьєра, який виловив 50 кг риби на 370 тис. грн збитків.

Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Полтавський рибоохоронний патруль
Теги: риба браконьєри браконьєрство сітки рибоохоронний патруль
