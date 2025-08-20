Олена Шуляк
Надзвичайні новини, ТЪ у темі

«Обвинувачений постійно не з’являється у суд»: слухання у справі загиблого внаслідок бійки маршрутника знову не відбулося

Сьогодні, 10:32 Переглядів: 328

 

На засідання вкотре не з'явилися обвинувачений та один із його адвокатів

Сьогодні, 20 серпня, мало б відбутися чергове судове засідання у справі загиблого внаслідок бійки водія маршрутки. Проте його в черговий раз відклали.

На сьогоднішнє слухання не з’явився один із захисників обвинуваченого, адвокат Шевченко. Він ще минулого разу попереджав суд, що у цей час перебуватиме у відпустці. Знову не було на засіданні й обвинуваченого. Його захисниця, адвокатка Костюкевич, повідомила, що її підзахисний досі перебуває у зоні виконання бойових дій, і коли його звідти виведуть, вона не знає.

Прокурор заявив, що вважає за неможливе проведення слухання у цій справі за відсутності обвинуваченого та одного із його захисників. Підтримав його думку і потерпілий.

Отож суддя Мурашова ухвалила рішення відкласти слухання.

— Оскільки у нас така ситуація, що обвинувачений не з’являється постійно на судове засідання разом зі своїми захисниками, тому для того, щоб ми могли планувати день і свій робочий час, давайте планувати таким чином, що з вересня місяця через середу (відбудуться наступні слухання — ред.), — повідомила суддя Мурашова.

Отож на вересень суд запланував два засідання у справі — на 10 та на 24 число.

Нагадаємо, востаннє судове слухання у справі відбулося 15 січня. Усі наступні слухання переносилися у зв'язку із неявкою свідків або відсутністю сторін.

Хронологія судової справи

На першому засіданні, яке відбулося 1 листопада, суд встановив та ухвалив подальший порядок та обсяг дослідження доказів. 4 листопада суд допитав двох свідків події — таксиста, який привіз обвинуваченого на автостанцію, та диспетчерку, яка того дня чергувала на зміні. 10 грудня суд досліджував письмові докази та переглядав відео, оскільки свідки у залу суду не з’явилися.

Під час судового засідання 14 січня суд допитав ще одного свідка, продовжив дивитися відео з камер відеоспостереження на місці події, а також переглянув відеозаписи слідчих експериментів з обвинуваченим та одним зі свідків. 15 січня суд також допитав ще одного свідка — диспетчера, яка того дня працювала на зміні й викликала поліцію. 

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: судова справа маршрутка
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

