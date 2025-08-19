На Полтавщині четверту добу гасять пожежі торфовищ

У Лубенському та Кременчуцькому районах залишаються осередки горіння

На Полтавщині триває ліквідація пожеж на торфовищах, що спалахнули 14 серпня. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

У Кременчуцькому районі біля села Біляки вогонь охопив 1,5 га торфовища. До цього часу ліквідовано більшість займання, але горіння на площі 0,2 га ще триває.

У Лубенському районі поблизу села Староаврамівка вогонь знищив поверхневі поклади торфу на площі 0,7 га. Станом на вечір 18 серпня залишалося погасити ще 0,2 га.

Роботи з ліквідації пожеж рятувальники продовжать 19 серпня. До гасіння були залучені підрозділи з Лубенського та Кременчуцького районів, а також Семенівська місцева пожежна охорона.

Торф’яні пожежі складно гасити через глибоке тління, яке може тривати тижнями. Рятувальники нагадують, що основною причиною їх виникнення є підпал сухої трави або недбале поводження з вогнем.

Нагадаємо, що 14 серпня на Кременчуччині сталося чотири пожежі на відкритій території.