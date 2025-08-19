На Полтавщині четверту добу гасять пожежі торфовищ

На Полтавщині триває ліквідація пожеж на торфовищах, що спалахнули 14 серпня. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
У Кременчуцькому районі біля села Біляки вогонь охопив 1,5 га торфовища. До цього часу ліквідовано більшість займання, але горіння на площі 0,2 га ще триває.
У Лубенському районі поблизу села Староаврамівка вогонь знищив поверхневі поклади торфу на площі 0,7 га. Станом на вечір 18 серпня залишалося погасити ще 0,2 га.
Роботи з ліквідації пожеж рятувальники продовжать 19 серпня. До гасіння були залучені підрозділи з Лубенського та Кременчуцького районів, а також Семенівська місцева пожежна охорона.
Торф’яні пожежі складно гасити через глибоке тління, яке може тривати тижнями. Рятувальники нагадують, що основною причиною їх виникнення є підпал сухої трави або недбале поводження з вогнем.
Нагадаємо, що 14 серпня на Кременчуччині сталося чотири пожежі на відкритій території.
