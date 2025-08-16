У Кременчуцькому районі вже другу добу гасять пожежу торфовища біля села Біляки

Сьогодні, 10:38 Переглядів: 131

14 серпня вранці у селі Біляки Семенівської громади Кременчуцького району спалахнула пожежа торфовища. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

Вогонь знищив поверхневі поклади торфу на площі 1,5 га. Станом на 20.00 15 серпня рятувальникам залишалося ліквідувати горіння на площі 0,6 га.

До гасіння залучили відділення 8-го та 6-го державних пожежно-рятувальних постів, а також працівників і техніку Семенівської місцевої пожежної охорони з села Василівка.

Роботи з ліквідації пожежі тривають 16 серпня.

Торф’яні пожежі складно гасити через глибоке тління, яке може тривати тижнями. Рятувальники нагадують, що основною причиною їх виникнення є підпал сухої трави або недбале поводження з вогнем.

Нагадаємо, що 14 серпня на Кременчуччині сталося чотири пожежі на відкритій території.