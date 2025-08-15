За день на Кременчуччині сталося чотири пожежі на відкритій території

14 серпня рятувальники області ліквідували чотири пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.
У садовому товаристві Горішньоплавнівської громади згоріла дерев’яна господарча споруда та суха рослинність із гіллям на площі 36 м². Вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини запобігли поширенню полум’я на більшу площу.
Того ж дня рятувальники 14-ї частини загасили пожежу сухої рослинності на площі 1,5 га у селі Щербаки, а працівники 6-го та 8-го пожежно-рятувальних постів разом із місцевою пожежною охороною ліквідували займання торфу на площі 1,5 га в селі Біляки Семенівської громади.
Ще одну пожежу сухої трави на площі 0,3 га гасили в місті Глобине рятувальники 6-го поста.
У всіх випадках постраждалих немає. Причини займання встановлюють фахівці.
Нагадаємо, що найближчими днями на Полтавщині фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.