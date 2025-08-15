За день на Кременчуччині сталося чотири пожежі на відкритій території

Сьогодні, 09:39 Переглядів: 88

14 серпня рятувальники області ліквідували чотири пожежі на відкритих територіях. Про це повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби надзвичайних ситуацій.

У садовому товаристві Горішньоплавнівської громади згоріла дерев’яна господарча споруда та суха рослинність із гіллям на площі 36 м². Вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини запобігли поширенню полум’я на більшу площу.