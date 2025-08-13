Найближчими днями на Полтавщині фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Найближчими днями, з 14 по 16 серпня, у Полтавській області, крім північних районів, прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
Синоптики заначають, що за таких умов різко зростає ризик виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах, якщо є джерело займання — наприклад, відкритий вогонь.
У ці дні варто утриматись від відвідування лісових масивів та розведення багаття в них. Крім того, відповідно до Правил пожежної безпеки в лісах України (розділу 3 пунктів 3.1.1-3.1.9), у пожежонебезпечний період забороняється:
Нагадаємо, учора у Полтавському районі спалахнула масштабна пожежа: вогонь знищив суху рослинність на площі 6 га, п’ять житлових будинків та одинадцять господарчих споруд. Ще два будинки вдалося врятувати.
