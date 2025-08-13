Найближчими днями на Полтавщині фіксуватиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 91

Найближчими днями, з 14 по 16 серпня, у Полтавській області, крім північних районів, прогнозують надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Синоптики заначають, що за таких умов різко зростає ризик виникнення та швидкого поширення пожеж в екосистемах, якщо є джерело займання — наприклад, відкритий вогонь.

У ці дні варто утриматись від відвідування лісових масивів та розведення багаття в них. Крім того, відповідно до Правил пожежної безпеки в лісах України (розділу 3 пунктів 3.1.1-3.1.9), у пожежонебезпечний період забороняється:

розведення багать у лісі;

заїзд на територію лісового фонду (крім транзитних шляхів) транспортних засобів та інших механізмів;

відвідування населенням хвойних насаджень при 5-му класі пожежної небезпеки (надзвичайна небезпека) за умовами погоди;

палити, кидати у лісі непогашені сірники, недопалки, витрушувати з люльок гарячий попіл, крім місць, що обладнані для цієї мети;

залишати у непередбачених для цього місцях лісу обмащене, просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я тощо;

заправляти пальним у лісі паливні баки під час роботи двигуна;

експлуатувати машини та інші механізми з несправною паливною та іскрогасною системою;

палити або користуватися відкритим вогнем під час проведення робіт з паливно-мастильними матеріалами (переливання пального, заправлення двигунів тощо).

Нагадаємо, учора у Полтавському районі спалахнула масштабна пожежа: вогонь знищив суху рослинність на площі 6 га, п’ять житлових будинків та одинадцять господарчих споруд. Ще два будинки вдалося врятувати.