Масштабна пожежа на Полтавщині знищила п’ять будинків і 11 господарчих споруд

Сьогодні, 09:25 Переглядів: 414

12 серпня близько 13.45 у селі Комарівка Білицької громади Полтавського району сталася масштабна пожежа на відкритій території. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області

Вогонь знищив суху рослинність на площі 6 га, п’ять житлових будинків та одинадцять господарчих споруд. Ще два будинки вдалося врятувати.

До гасіння залучили підрозділи ДСНС з Полтавського та Кобеляцького районів, місцеві пожежні команди та техніку приватних і лісових господарств. Загалом працювало понад 20 вогнеборців і близько 10 одиниць техніки.

Постраждалих немає. Причини займання встановлюють.

Нагадаємо, що у липні на Полтавщині лісова пожежа охопила 130 гектарів.