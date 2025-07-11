На Полтавщині лісова пожежа охопила десятки гектарів: гасили всю ніч

9 липня поблизу села Зуби Полтавського району сталася масштабна лісова пожежа. Близько 15.00 загорілася лісова підстилка. Через поривчастий вітер полум’я швидко поширилося, охопивши значну площу. У молодому лісі місцями виникла верхова пожежа. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.
Пожежу локалізували о 23.40, однак рятувальники продовжили працювати і наступного дня: обстежували територію, проливали осередки, аби запобігти повторному загорянню.
До гасіння залучили:
202 рятувальники та 40 одиниць техніки ДСНС;
35 працівників і 13 одиниць техніки ДП «Ліси України»;
місцеву пожежну охорону та пристосовану техніку агропідприємств.
Також до штабу долучили працівників Гідрометцентру, які моніторили атмосферні умови, прогнозували зміну вітру й допомагали оперативно реагувати на зміну ситуації.
Станом на 15.00 10 липня на місці тривала ліквідація окремих осередків займання.
Нагадаэмо, що уночі на 10 липня лісівники Полтавщини разом із рятувальниками гасили масштабну лісову пожежу в Борівському лісництві. Ще одне загоряння — у Чалівському лысництві — спричинив уламок російського дрона. А у Великорублівській громаді лісова пожежа залишила без світла понад 150 будинків.
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