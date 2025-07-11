На Полтавщині лісова пожежа охопила десятки гектарів: гасили всю ніч

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Вогонь поширювався через сильний вітер і подекуди перейшов у верхову пожежу

9 липня поблизу села Зуби Полтавського району сталася масштабна лісова пожежа. Близько 15.00 загорілася лісова підстилка. Через поривчастий вітер полум’я швидко поширилося, охопивши значну площу. У молодому лісі місцями виникла верхова пожежа. Про це повідомили в обласному управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій.

Пожежу локалізували о 23.40, однак рятувальники продовжили працювати і наступного дня: обстежували територію, проливали осередки, аби запобігти повторному загорянню.