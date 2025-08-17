На Полтавщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 82

Небезпека збережеться з 17 по 20 серпня

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в місті Полтава та області у період з 17 по 20 серпня.

За прогнозами синоптиків, погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.

Рятувальники закликають мешканців регіону не спалювати суху траву та сміття, не залишати багаття без нагляду, не кидати недопалки у лісових масивах чи на узбіччях доріг.

Нагадаємо, що на Полтавщині сталася лісова пожежа біля села Головач.