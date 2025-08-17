На Полтавщині оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в місті Полтава та області у період з 17 по 20 серпня.
За прогнозами синоптиків, погодні умови сприятимуть швидкому виникненню та поширенню пожеж в екосистемах у разі появи джерел займання.
Рятувальники закликають мешканців регіону не спалювати суху траву та сміття, не залишати багаття без нагляду, не кидати недопалки у лісових масивах чи на узбіччях доріг.
Нагадаємо, що на Полтавщині сталася лісова пожежа біля села Головач.
