На Полтавщині сталася лісова пожежа біля села Головач

Сьогодні, 13:01

16 серпня близько 4.45 у селі Головач Терешківської громади Полтавського району сталася пожежа в лісовому масиві. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

За інформацією ДСНС, вогонь знищив лісову підстилку на площі 0,035 га.

До ліквідації пожежі залучили одне відділення 3-ї пожежно-рятувальної частини та техніку Малоперещепинського лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Причини займання з’ясовують фахівці.

Нагадаємо, що на вихідних у лісах Полтавщини та Харківщини — надзвичайна пожежна небезпека.