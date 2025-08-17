На Полтавщині сталася лісова пожежа біля села Головач

16 серпня близько 4.45 у селі Головач Терешківської громади Полтавського району сталася пожежа в лісовому масиві. Про це стало відомо із оперативного зведення Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
За інформацією ДСНС, вогонь знищив лісову підстилку на площі 0,035 га.
До ліквідації пожежі залучили одне відділення 3-ї пожежно-рятувальної частини та техніку Малоперещепинського лісництва Полтавського надлісництва філії «Слобожанський лісовий офіс» ДП «Ліси України».
Причини займання з’ясовують фахівці.
Нагадаємо, що на вихідних у лісах Полтавщини та Харківщини — надзвичайна пожежна небезпека.
