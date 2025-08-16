На вихідних у лісах Полтавщини та Харківщини — надзвичайна пожежна небезпека

За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби на території Полтавщини та Харківщини збережеться суха й спекотна погода без опадів, що створює надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У філії «Слобожанський лісовий офіс» нагадують: найчастіше пожежі в екосистемах виникають через людський фактор — недотримання елементарних правил поведінки в лісових масивах та поблизу них. На Харківщині значну частину загорянь спричиняють також російські обстріли та близькість до зони бойових дій.
У період найвищого рівня пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану діє заборона на відвідування лісів.
Нагадаємо, що у липні на Полтавщині лісова пожежа охопила 130 гектарів.
