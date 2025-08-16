На вихідних у лісах Полтавщини та Харківщини — надзвичайна пожежна небезпека

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 0

За прогнозом Укргідрометцентру, у найближчі три доби на території Полтавщини та Харківщини збережеться суха й спекотна погода без опадів, що створює надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У філії «Слобожанський лісовий офіс» нагадують: найчастіше пожежі в екосистемах виникають через людський фактор — недотримання елементарних правил поведінки в лісових масивах та поблизу них. На Харківщині значну частину загорянь спричиняють також російські обстріли та близькість до зони бойових дій.

Щоб запобігти лісовим пожежам, лісівники:

проклали 3108 км мінералізованих смуг і доглянули 30 881 км вже існуючих, перекрили 243 позапланові дороги;

проводять патрулювання 13 рейдовими групами, здійснили 998 рейдів з виявлення порушників;

стежать за лісами за допомогою 37 систем відеонагляду;

облаштовують безпечні рекреаційні пункти «Лісовичок» (11 нових, понад 50 старих місць відпочинку).

У період найвищого рівня пожежної небезпеки та до завершення воєнного стану діє заборона на відвідування лісів.

Нагадаємо, що у липні на Полтавщині лісова пожежа охопила 130 гектарів.