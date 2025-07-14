Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Суд повернув полтавському експосадовцю нагороди російського генерала, ікони, годинники й алкоголь

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 378

 У справі полтавського ексчиновника залишилось лише одне кримінальне провадження

2 липня Шевченківський райсуд Полтави зняв арешт і дозволив повернути частину майна, вилученого під час обшуку в оселі експосадовця Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області Ігоря Вериги. Ідеться про російські нагороди, елітні речі, картини, алкоголь і навіть статтю з «Российской газеты» про генерала Капашина. Це вже друга партія майна, поверненого ексчиновнику.

Як свідчать матеріали суду, рішення ухвалили після закриття двох із трьох кримінальних проваджень щодо Вериги — за підозрою у відмиванні коштів та незаконному збагаченні. Наразі проти нього триває лише справа за декларування недостовірної інформації (95 млн грн).

Що саме повернуть:

  • російські нагороди з написами «За военную доблесть» і «За заслуги в уничтожении химического оружия»
  • чотири посвідчення й стаття з «Российской газеты» про генерала Валерія Капашина
  • годинники Maurice Lacroix і Artnock Limited Edition
  • три срібні ікони, набір монет із зодіакальними знаками
  • золота статуетка у формі купюри «Ukraine100 Banknote 999.9 Rere Gold»
  • предмети бренду Versace — декоративна тарілка і дві вази
  • пляшка алкоголю з рюмками й оздобленням гербом РФ

Цікаво, що нагороди й документи з РФ належать генералу Капашину — тестю брата Ігоря Вериги, Льва Вериги. Імовірно, речі потрапили до нього через родинні зв’язки.

У листопаді 2024 року після публікації про майже 2,6 млрд грн доходу, задекларованих за 2023 рік, в оселі Вериги провели обшуки. Основну частину грошей він пояснив спадком від батьків. Спочатку відкрили три кримінальні провадження, два з них згодом об’єднали й закрили.

Третя справа (ст. 366-2 ККУ — недостовірне декларування) передбачає від штрафу до двох років ув’язнення. Тому суд дійшов висновку, що утримання вилученого майна більше не має підстав.

ПО ТЕМІ:

На Полтавщині ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом Капашиним через бізнес-партнера Киви

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: судове рішення посадовці майно
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх