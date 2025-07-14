Суд повернув полтавському експосадовцю нагороди російського генерала, ікони, годинники й алкоголь

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2 липня Шевченківський райсуд Полтави зняв арешт і дозволив повернути частину майна, вилученого під час обшуку в оселі експосадовця Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області Ігоря Вериги. Ідеться про російські нагороди, елітні речі, картини, алкоголь і навіть статтю з «Российской газеты» про генерала Капашина. Це вже друга партія майна, поверненого ексчиновнику.

Як свідчать матеріали суду, рішення ухвалили після закриття двох із трьох кримінальних проваджень щодо Вериги — за підозрою у відмиванні коштів та незаконному збагаченні. Наразі проти нього триває лише справа за декларування недостовірної інформації (95 млн грн).

Що саме повернуть:

російські нагороди з написами «За военную доблесть» і «За заслуги в уничтожении химического оружия»

чотири посвідчення й стаття з «Российской газеты» про генерала Валерія Капашина

годинники Maurice Lacroix і Artnock Limited Edition

три срібні ікони, набір монет із зодіакальними знаками

золота статуетка у формі купюри «Ukraine100 Banknote 999.9 Rere Gold»

предмети бренду Versace — декоративна тарілка і дві вази

пляшка алкоголю з рюмками й оздобленням гербом РФ

Цікаво, що нагороди й документи з РФ належать генералу Капашину — тестю брата Ігоря Вериги, Льва Вериги. Імовірно, речі потрапили до нього через родинні зв’язки.

У листопаді 2024 року після публікації про майже 2,6 млрд грн доходу, задекларованих за 2023 рік, в оселі Вериги провели обшуки. Основну частину грошей він пояснив спадком від батьків. Спочатку відкрили три кримінальні провадження, два з них згодом об’єднали й закрили.

Третя справа (ст. 366-2 ККУ — недостовірне декларування) передбачає від штрафу до двох років ув’язнення. Тому суд дійшов висновку, що утримання вилученого майна більше не має підстав.