На Полтавщині ДБР викрило масштабне відмивання коштів російським генералом через бізнес-партнера Киви

Сьогодні, 12:59 Переглядів: 395

Наразі з’ясовується, чи могли ці кошти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України

Під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Киви, працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Про це йдеться на сайті відомства.

Зазначається, що нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів російського генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок.

За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.

Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України.

Крім того, готуються заходи для накладення арешту на виявлене майно.