У Кременчуці п'яний водій намагався «відкупитися» на блокпосту пачкою грошей

Сьогодні, 13:21 Переглядів: 375

Вміст алкоголю в організмі чоловіка перевищував допустиму норму в 6 разів

Нетверезий водій намагався уникнути відповідальності та дати хабаря поліцейським на блокпосту. Про це інформує патрульна поліція Кременчука.

18 квітня близько 1.00 на контрольно-пропускному пункті патрульні зупинили автомобіль Ford Mondeo для перевірки документів. Під час спілкування інспектори помітили у водія ознаки сп'яніння. Вміст алкоголю в організмі чоловіка перевищував допустиму норму в 6 разів.

Далі під час складання адміністративних матеріалів 49-річний водій намагався уникнути відповідальності, пропонуючи патрульним пачку грошей.

Охоронці порядку неодноразово попереджали чоловіка про кримінальну відповідальність, але він продовжував наполягати на своєму. Поліцейські викликали на місце події слідчо-оперативну групу та склали на керманича відповідні адмінматеріали.

Поліція нагадує, що за такі дії громадянину загрожує відповідальність за ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) ККУ.