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Обстріл Львова рашистами: 7 загиблих, 11 поранених, ракети влучили в СТО та склади

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 196

 

Про чотири ракетних удари повідомив очільник Львівської ОВА

Сьогодні зранку рашисти обстріляли Львів. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що по Львову було чотири влучання. Три – це складські приміщення, які наразі не використовувались військовими. Ще одне – по станції техобслуговування автомобілів.

- Семеро осіб загинуло, четверо з них на станції техобслуговування авто.  Одинадцять травмовано, серед них одна дитина. Вона перебуває у стабільному стані. Троє людей – важко травмовані. Розбираються завали, тому кількість не є остаточною, – сказав Максим Козицький.

За попередньою інформацією ракетний удар російські літаки завдали з напрямку Каспійського моря.

- Щодо станції техобслуговування автомобілів – варварський удар. Абсолютно цивільний об’єкт. Зранку люди прийшли на роботу. І на жаль, така трагедія. Можливо, це цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах, – додав очільник ОВА.  

На думку Максима Козицького, ціллю рашистів міг бути залізничний вокзал у Львові.

Також з акваторії Чорного моря на Львівщину летіли ракети, які сили ППО збили. 

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Автор: Віктор Крук

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Теги: війна російські окупанти Львів ракетний удар
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