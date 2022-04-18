Обстріл Львова рашистами: 7 загиблих, 11 поранених, ракети влучили в СТО та склади

Сьогодні зранку рашисти обстріляли Львів. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький повідомив, що по Львову було чотири влучання. Три – це складські приміщення, які наразі не використовувались військовими. Ще одне – по станції техобслуговування автомобілів.
За попередньою інформацією ракетний удар російські літаки завдали з напрямку Каспійського моря.
На думку Максима Козицького, ціллю рашистів міг бути залізничний вокзал у Львові.
Також з акваторії Чорного моря на Львівщину летіли ракети, які сили ППО збили.
№ 15 від 14 квітня 2022Читати номер